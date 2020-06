Milan, per Rangnick parti vicine ma non c'è ancora un accordo: si attende il summit finale

vedi letture

Non è ancora fatta per Ralf Rangnick al Milan. Come riporta oggi Tuttosport, ci vorrà ancora un po' di pazienza per capire se l'attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull diverrà il fondatore del nuovo ciclo rossonero. L'accordo non è ancora stato siglato, anche se le parti sono parecchio vicine.

Manca solo l'ultimo incontro, quello in cui al tedesco sarà presentato un budget concreto (75-80 milioni di euro più il 50% delle cessioni) e anche come investirlo. Sempre con la speranza che il Milan attuale, quello allenato da Stefano Pioli, riesca a qualificarsi alla prossima Europa League: una buona dote da lasciare al professor Ralf.