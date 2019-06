© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan sta pensando a Torreira, ma in mezzo al campo la pista principale parrebbe restare quella che porta a Stefano Sensi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la novità è che il Sassuolo ha chiesto la disponibilità a Patrick Cutrone. Il giovane rossonero ora è concentrato solo sull’Europeo Under 21, dopo di che valuterà la situazione.