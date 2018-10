Milan, per Suso è la prima gioia a San Siro nel 2018

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Primo gol a San Siro nel 2018 per Suso. L'esterno spagnolo non faceva impazzire lo stadio del Milan dal 13 dicembre 2017 contro l'Hellas Verona, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Rimanendo alla Serie A l'ultimo gol a San Siro è stato segnato all'Inter il 15 ottobre, anche se tecnicamente in quella partita sono i nerazzurri ad essere considerati i padroni di casa. Per cui l'ultimo Suso-gol in un incontro casalingo del Milan in campionato è datato 27 agosto 2017, nel 2-1 al Cagliari con sua rete decisiva.