Milan, per Tonali è corsa contro il tempo per l'Europa League: difficile il viaggio in Irlanda

Secondo La Gazzetta dello Sport è molto difficile ipotizzare di vedere Sandro Tonali imbarcato nel volo che porterà il Milan in Irlanda per il turno preliminare di Europa League. Prima di tutto per una questione di tempistiche: i rossoneri hanno fino alla mezzanotte di giovedì per consegnare la lista UEFA e anche se riuscisse a effettuare le visite nella giornata di domani, resterebbero solo 24 ore di tempo per inserirlo nell'elenco. Poi il centrocampista ormai ex Brescia dovrà recuperare la condizione atletica persa anche a causa dell'isolamento dopo i casi di Covid tra le Rondinelle. Più facile che il giocatore sia pronto per la prima giornata di campionato contro il Bologna prevista per il 21 settembre.