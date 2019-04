Milan perde testa e quarto posto: meriterebbe davvero l'Europa?

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Torino-Milan 2-0

Il Milan è in ginocchio. Il recente rendimento offerto dalla formazione di Gennaro Gattuso è tutt'altro che positivo, con appena una vittoria nelle ultime otto gare di campionato. La sensazione è che la squadra rossonera ha perso la bussola dopo le cinque vittorie di fila tra febbraio e marzo: il 2-1 contro il Chievo sembrava addirittura lanciare la formazione milanista verso il terzo posto, che invece non è riuscita a mettere alle spalle le difficoltà emerse col passare delle settimane.

Contro la Lazio un episodio isolato. Neanche i tre punti conquistati due settimane fa nello scontro diretto hanno dato nuove motivazioni ai ragazzi, sempre più in crisi sotto l'aspetto mentale. Manca la giusta tranquillità, come accaduto stasera contro il Torino. Quando la palla inizia a scottare, il Milan va in tilt. E' ormai una costante. Il gol di Belotti su rigore ha segnato l'inizio della fine e la prodezza di Berenguer ha significato la mazzata definitiva.

Merita davvero la Champions o l'Europa League? In questo momento è difficile rispondere in maniera affermativa, ma paradossalmente il Milan può ancora farcela per la Champions. Certo, ora non dipende solo dalle proprie energie perché l'Atalanta domani sera può trovarsi da sola al quarto posto e la Roma è a quota 58. Senza dimenticare che il Torino, ora a 56 proprio come i rossoneri, è avanti negli scontri diretti. Le gare contro Bologna, Fiorentina, Frosinone SPAL possono risultare decisive e ribaltare i pronostici nella corsa Champions fatti al triplice fischio dell'Olimpico Grande Torino, a patto che il Milan conquisti i dodici punti a disposizione. Potrebbe non bastare, ma adesso è l'unico modo per lottare fino alla fine. Altrimenti potrebbe palesarsi un fallimento clamoroso, perché a questo punto è possibile anche la mancata qualificazione alle coppe. Uno scenario apocalittico, certo, ma il recente rendimento attesta che il Milan rappresenti la squadra messa peggio nella corsa alle piazze nobili.