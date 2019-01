Milan pericoloso con Paqueta, meglio il Genoa: a Marassi 0-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

E' da poco terminato il primo tempo della sfida Genoa-Milan. 0-0 il risultato dopo 45', con la formazione di Cesare Prandelli che s'è lasciata preferire sotto il profilo del gioco e delle occasioni da rete. Biraschi, Lazovic, Bessa, Pandev e Kouamé hanno messo a dura prova la difesa rossonera, salvatasi grazie agli interventi di Donnarumma e - in altre occasioni - all'imprecisione dei calciatori liguri. Poco Milan nella prima parte di gioco, con Paquetá fermato dal palo al 44', in attesa dell'ingaggio di Piatek che potrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni. Il polacco, così come Higuain, non è stato nemmeno convocato per il posticipo di Marassi. Tra le file rossonere è da segnalare l'infortunio di Zapata dopo 12': al suo posto è entrato Conti. 2-1 il conto degli ammoniti per il Milan: si tratta dei rossoneri Borini e Cutrone oltre il genoano Romero.