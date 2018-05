Milan, 'peso' del club e continuità le armi per convincere la UEFA

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione societaria del Milan. Intorno al 7 giugno ci sarà la convocazione dell'UEFA (audizione prevista per il 15 giugno, giorno più giorno meno) e il massimo organo calcistico europeo si aspetta che il Milan abbia prodotto, per quella data, nuovi elementi per migliorare la situazione. La task force rossonera allestita per l'occasione sta lavorando alla tesi difensiva che verte soprattutto sulle garanzie utili a dimostrare la continuità aziendale e la sostenibilità finanziaria a prescindere da eventuali cambi di proprietà. Nel mezzo sarà inserito anche il peso della società Milan in una competizione europea. Intanto Mr. Li è descritto come tranquillo e impegnato a lavorare sul rifinanziamento del debito con Elliott. Ed entro il 15 giugno dovrà sottoscrivere l'aumento di capitale da 30 milioni di euro.