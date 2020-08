Milan, piacciono sia Milenkovic che Pezzella ma la Fiorentina vuole blindarli

Il Milan guarda in casa Fiorentina per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oltre a Nikola Milenkovic il club rossonero sta seguendo anche German Pezzella. Difficile però che Beppe Iachini voglia rinunciare ai suoi due centrali e per questo i viola non vogliono cedere i giocatori in questa sessione di mercato. Se però uno dei due dovesse partire i viola tornerebbero alla carica per Domenico Criscito del Genoa.