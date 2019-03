© foto di Federico Gaetano

Il Milan, si legge su La Gazzetta dello Sport, ha messo gli occhi su Denilho Cleonise, esterno offensivo 17enne in forza al Genoa che si sta mettendo in mostra con la Primavera. Gli scout rossoneri però sono attivi anche sulle piste estere: proseguono infatti i contatti col Boca Juniors per il giovane centrocampista Juan Sebastian Sforza, così come col San Lorenzo per Matias Palacios.