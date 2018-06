Milan, piace Depay ma ancora nessuna offerta. Conferme su Callejon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il possibile incasso dalla cessione di Suso, il Milan andrebbe alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco, altra necessità sempre confidata pubblicamente. Come per il centravanti esistono almeno un paio di piani alternativi: le ipotesi vanno da Depay a Callejon. Per il primo, ala del Lione, non c’è offerta ma un interesse provato sì: lunedì scorso il d.s. Mirabelli era per lui in tribuna a Torino per Italia-Olanda. Per Callejon la prova sembra nella non-smentita all’uscita delle notizia, cominciata a circolare qualche settimana fa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.