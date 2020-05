Milan, piace Jovic per il dopo Ibrahimovic ma il Real Madrid potrebbe decidere di tenerlo

Luka Jovic è sempre più al centro dei pensieri del Milan, che dopo Theo Hernandez, vorrebbe provare a rilanciare un giocatore ai margini del Real Madrid. La concorrenza è ampia visto che in Italia ci pensa anche il Napoli e che in Inghilterra è seguito dal Newcastle in cerca di rilancio. I rossoneri potrebbero avere un canale preferenziale proprio dopo i contatti per l'esterno francese ma resta da capire se i Blancos, dopo la pandemia, saranno pronti a cederlo magari in prestito o se lo tratterranno per dargli un'altra chance, linea di pensiero che cresce all'interno del club spagnolo. A riportarlo è Tuttosport.