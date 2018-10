Milan, piace Ramsey: il gallese è in scadenza nel 2019

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan pensa a un centrocampista e il nome riportato dal Corriere dello Sport è quello di Aaron Ramsey, in scadenza di contratto con l'Arsenal. Leonardo è alla finestra in attesa di saperne di più sulle intenzioni del calciatore, che se non dovesse rinnovare potrebbe accordarsi con un nuovo club a partire da febbraio.