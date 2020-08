Milan, piano con l'Eintracht per prolungare i prestiti di Rebic e André Silva

Che Ante Rebic voglia restare al Milan non è un mistero. E non lo è neanche il fatto che André Silva intenda proseguire la propria avventura all’Eintracht Francoforte. I due giocatori sono in prestito fino al 2021 ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è una possibilità per prolungare il titolo temporaneo ancora di una stagione. L’idea sarebbe quella di allungare i contratti dei due giocatori dal 2022 al 2023.