Quello di Krzysztof Piatek è un caso analizzato anche da Tuttosport oggi in edicola. Il Milan potrebbe investire sul mercato vista l'abulia dell'attaccante polacco. Per questo spunta, racconta il quotidiano torinese, il nome di Mariano Diaz del Real Madrid. La punta è stata proposta, il dominicano può fare peraltro sia la punta sia la seconda punta e può lasciare Madrid anche in prestito sia con diritto che obbligo di riscatto.