© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek apre alla Premier League. Secondo quanto riferito da la Repubblica, il centravanti polacco del Milan, considerato in uscita dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, avrebbe dato il suo ok a un eventuale trasferimento nel massimo campionato inglese già durante il mercato di gennaio. Diverse le squadre interessate al bomber ex Genoa oltremanica.