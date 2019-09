© foto di Image Sport

A.A.A. cercasi compromesso tra Piatek e Giampaolo. Dopo le parole rimbalzate dal ritiro della Nazionale rilasciate dall'attaccante polacco a proposito del gioco del tecnico e della difficoltà della punta a trovare i meccanismi giusti, al Milan ci si interroga su come sistemare questo binomio fondamentale per rilanciare il progetto tecnico rossonero. L'allenatore, quando rientrerà il suo numero 9, dovrà studiare qualcosa per favorire le caratteristiche del proprio giocatore e viceversa, lo stesso Piatek, dovrà venire incontro a qualche richiesta del tecnico per migliorarsi e migliorare il resto della squadra. Solo con un nuovo dialogo tattico il Milan tornerà ad avere il puntero del passato, fondamentale per non ritrovarsi senza gol come accaduto in questa estate e questo inizio stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.