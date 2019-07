© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Krzystof Piatek ha parlato del nuovo allenatore Marco Giampaolo: "È un maestro di calcio, lo confermo. A livello tattico ogni dettaglio per lui è fondamentale e passa molto tempo a spiegare in allenamento. Per me è una buona cosa, ha ottime idee sul piano del gioco. Il 4-3-1-2 mi piace perché dà molte soluzioni offensive. In Italia ho già avuto quattro allenatori, lui è il quinto, e ognuno aveva i propri punti di forza, ma lui tatticamente è senz'altro il migliore. Ha molte idee, e tutte chiare".