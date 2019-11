© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Piatek ha un mese per convincere il Milan a non cambiare centravanti. I dirigenti stanno cercando di capire il motivo della sua involuzione, ma intanto stanno anche pensando alla possibilità di cederlo in prestito a gennaio per provare a rilanciare un investimento da 35 milioni che non sta dando i frutti sperati. Il Genoa è alla finestra per poter riprendere il Pistolero con una formula vantaggiosa e nel caso in cui le prossime 5 partite non dovessero rilanciare la vena realizzativa del polacco, il sogno potrebbe diventare realtà.