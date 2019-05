© foto di Federico De Luca

Per Krzysztof Piatek quella di Firenze è stata la quinta partita consecutiva senza andare a bersaglio. Contro il Frosinone, alla prossima di campionato, il polacco del Milan deve cercare di interrompere un'astinenza di gol che dura già da 507 minuti, la più lunga della sua avventura italiana.

Crisi e record - Ma anche se l'attaccante non sta attraversando un periodo particolarmente brillante - sottolinea La Gazzetta dello Sport - con due gol nelle prossime gare potrebbe comunque centrare un record. Una doppietta, infatti, porterebbe il polacco a 10 centri rossoneri in Serie A, dopo i 13 segnati col Genoa: sarebbe un inedito per il campionato italiano, nonché per i principali tornei esteri in questo millennio. Con l’eccezione di Aubameyang, che nella stagione 2017-18 andò in doppia cifra con due maglie ma in Paesi diversi: 13 gol col Borussia Dortmund e 10 con l’Arsenal.