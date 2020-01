© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic e la conferma del giovane Rafael Leao hanno reso oscuro il futuro di Krzysztof Piatek in maglia rossonera. Il polacco, in crisi da inizio stagione, sembra destinato ad una partenza da Milano, una prospettiva che appena un anno fa sembrava impossibile. Proprio lo scarso score realizzativo ha raffreddato diverse piste con le sole Genoa, Roma e Fiorentina interessate al pistolero polacco. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, l'attuale numero 9 rossonero non sembra intenzionato a accettare la corte di queste squadre in quanto desideroso di giocarsi le proprie carte con il Milan.