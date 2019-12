© foto di www.imagephotoagency.it

Il centravanti rossonero Krzysztof Piatek ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna: "Abbiamo giocato bene insieme, questa è la cosa più importante. Sono tre punti importanti che ci consentono di risalire la classifica. L'Europa? Non lo so, la partita successiva è sempre la più importante. Vogliamo sempre prendere i tre punti. Questa prima parte della stagione è stata difficile per me a livello fisico, ma adesso mi sento bene".