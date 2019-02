Milan, Piatek: "La pressione? L'ho scelta io e mi devo abituare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centravanti del Milan, Krzysztof Piatek, ha rilasciato un'intervista a Foot Truck dopo le sue prime gare in rossonero. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Dopo il primo allenamento in Italia mi sono detto: se faccio 12 gol in questa stagione, sarò contento. Ma l’appetito vien mangiando. La pressione? L’ho scelta io e mi devo abituare. Seedorf mi ha chiesto di fare una foto. È fantastico che gente del genere mi riconosca e voglia parlare con me, come Shevchenko nello spogliatoio prima della partita col Napoli. Dopo la firma del contratto ho ricevuto un messaggio da Morata: ha scritto che mi osserva e che mi augura buona fortuna. Ero così concentrato che non sentivo le urla dei tifosi, quando so di giocare dal 1’ non esco sul campo prima del riscaldamento, sono i miei rituali. Quando sono uscito e ho tolto le cuffie è stata un’emozione incredibile, non avevo ancora fatto niente e i tifosi del Milan mi salutavano così".