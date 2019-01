Il Milan fa sul serio per Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa che viene valutato dai rossoblù 40-45 milioni di euro: è lui il primo obiettivo dei rossoneri per sostituire Higuain, ma per un'operazione così impegnativa e un investimento così importante, Leonardo ha bisogno del via libera di Elliott. Lo riferisce il Corriere della Sera.