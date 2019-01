Milan, Piatek: "Maxi offerta del West Ham ma vengo in un club più grande"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek, nuovo attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Prezglad Sportowy, uno dei principali quotidiani sportivi polacchi. Tra i temi di discussione, tradotti da MilanNews.it, c'è anche quello della maxi proposta del West Ham. "Sì, c'era una grande offerta, ma il Genoa l'ha respinta. Preferiva andassi al Milan, con cui ha un ottimo rapporto. E anche io non ho lasciato molti dubbi. Ero determinato ad andare al Milan. Con tutto il rispetto per il West Ham, ma sono venuto in un club molto più grande. L'offerta a me in termini economici era simile, ma in questa fase della mia carriera i soldi non sono la cosa più importante per me. Qui ho la possibilità di giocare in Champions League".