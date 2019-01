Milan, Piatek: "Milik in grande forma: non vedo l'ora di sfidarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Krzysztof Piatek, nuovo attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Prezglad Sportowy, uno dei principali quotidiani sportivi polacchi. Tra i temi di discussione, tradotti da MilanNews.it, c'è anche la sfida contro il Napoli e col connazionale Arkadiusz Milik. "Arek è in una forma eccellente e c'è una bella sfida anche per la classifica marcatori. Non vedo l'ora che arrivi sabato. Domani inizieremo il ritiro a Milanello, sabato poi saprò se giocherò. Può essere. Non ho potuto giocare l'ultima partita e vorrei tornare a fare gol".