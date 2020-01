© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La posizione del Milan su Piatek, come per tutti i giocatori monetizzabili, è quella di una cessione a titolo definitivo. Servono sempre 28-30 milioni di euro. Il club rossonero, dunque, non accetterà richieste di prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Milannews.it.