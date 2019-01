© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Krzysztof Piatek è il principale obiettivo del Milan e, come scritto da TMW ( clicca qui per leggere la news ), venerdì ci sarà un incontro per provare a chiudere col Genoa. Intanto Sky Sport fa sapere che l'alternativa al polacco risponde al nome di Michy Batshuayi, attaccante di proprietà del Chelsea ma ora in prestito al Valencia. L'eventuale arrivo dell'ex Marsiglia e Borussia Dortmund non prevede un acquisto definitivo, ma in prestito con diritto di riscatto anche se con un ingaggio notevolmente più alto rispetto al Pistolero genoano. Proposto ai rossoneri dai londinesi, tanto che i Blues hanno bloccato l'operazione collaterale col Monaco che aspettava solo di annunciarlo. Ora si aspetta una risposta del Milan: Leonardo vorrebbe Piatek, ma spetterà al fondo Elliott dare il via libera.