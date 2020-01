© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piatek è finito ai margini del Milan da quando Zlatan Ibrahimovic è tornato a vestire la maglia rossonera. Ieri, il centravanti polacco non è nemmeno entrato in campo nella sfida di Brescia; per far luce sulla sua posizione e trovare la soluzione migliore per l'ex Genoa, sarebbe in corso un incontro tra Boban, Massara e Maldini e l’agente del giocatore. Lo riporta Sky Sport.