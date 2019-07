© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Krzystof Piatek ha parlato dei suoi obiettivi in maglia rossonera: "Per me è un piacere giocare qui, c'erano molti giocatori leggendari e io andando in campo voglio avvicinarmi al loro livello perché il Milan è una società che ha tutto per vincere la Champions. Ma il primo passo è arrivarci, dopo di che tutto è possibile. Intanto dobbiamo iniziare il campionato molto forte".

Se andate in Champions quale pazzia potrebbe fare?

"Mi tingo i capelli di bianco. Ma credo che non durerei più di un giorno..."

Mai pensato di cambiare modo di esultare?

"No, non lo cambierà mai. Per me è un gioco e un talismano".