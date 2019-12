© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La crisi di Krzystof Piatek è senza dubbio uno dei motivi del pessimo rendimento del Milan nel corso di questa stagione. Il polacco, acquistato a gennaio dell'anno scorso come capocannoniere momentaneo della Serie A, in questo campionato ha segnato solo 4 reti in 17 presenze, contro i 9 gol in 18 presenze dei primi 4 mesi del 2019. Un rendimento figlio sia della forma del giocatore, macchinoso e decisamente meno freddo del Pistolero conosciuto soprattutto al Genoa, ma anche dalla squadra che, prima con Giampaolo e ora con Pioli, non è mai riuscita a sfruttarne le caratteristiche a pieno.

Un flop che ha portato il club a pensare anche di cederlo in prestito per provare a rilanciarlo e riportarlo a casa più forte e sicuro di sé, ma che non potrà essere portato a compimento almeno fino a quando non verrà acquistata un'altra punta. Il suo futuro è probabilmente legato a doppio filo con quello di Ibrahimovic, che se dirà sì ai rossoneri, libererà Piatek per permettergli di ritrovarsi altrove. Una suggestione novembrina portava al ritorno al Grifone, che però adesso vive un lungo momento di crisi e che è molto lontano da un rendimento sereno. Difficile pensare che il polacco pensi a una retrocessione così netta della propria carriera dopo lo scalino salito lo scorso anno. Più facile pensare che, in caso di occasione vera, il giocatore prenda la via di un club con ambizioni europee per poi sognare il rientro alla base la prossima estate.