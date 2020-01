© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Grande euforia intorno al Milan ed in particolar modo alla sfida di questo pomeriggio contro la Sampdoria, quando a San Siro arriveranno oltre 60mila spettatori per assistere alla 'prima' rossonera di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese però, sottolinea la Gazzetta dello Sport, partirà inizialmente in panchina pronto a subentrare con Krzysztof Piatek titolare dal primo minuto.