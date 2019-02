Krzysztof Piatek, attaccante del Milan e autore di un gol questa sera, ha commentato così la vittoria per 3-0 contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: "Il campionato polacco è più semplice di quello italiano. Ho fatto tanti gol con il Genoa, voglio farne tanti anche con la maglia rossonera. Sono contento dei tifosi che mi vogliono bene, voglio continuare a ripagarli con le reti. Io come Robocop? No, io sono il Pistolero (ride, ndr)".