Con l’arrivo di Ibrahimovic, Piatek potrebbe finire sul mercato. E se invece, come pare, il polacco volesse restare a tutti i costi per giocarsi le sue carte in rossonero? Una coppia con Zlatan - osserva La Gazzetta dello Sport - sarebbe materiale interessante da studiare, magari in quel 3-4-1-2 provato da Pioli qualche tempo fa.