Milan, Pioli applaude Tonali: "Stasera ha fatto due passi in avanti. Normali le difficoltà iniziali"

Di seguito un estratto delle parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky. Il tecnico ha applaudito la crescita di Sandro Tonali: "Stasera passo in avanti? Secondo me ha fatto anche due passi in avanti. Normale che abbia avuto delle difficoltà iniziali, non ha fatto la preparazione con noi, non conosceva i nostri meccanismi. Sono molto soddisfatto, è un giocatore molto forte e nel ruolo c'è tanta competitività".