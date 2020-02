Milan, Pioli: "Buone possibilità che Ibra giochi il derby"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio di San Siro contro l'Hellas Verona, Stefano Pioli ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo sofferto il giusto, abbiamo concesso solo sei tiri in porta, ma sui quei tiri siamo stati poco attenti. La partita l'abbiamo fatta contro una squadra che ci aggrediva tanto. C'è il rammarico di non essere andati in vantaggio su un'occasione clamorosa subito dopo il pareggio. Non abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica, ci è mancata lucidità. C'era tempo per mettere a posto le cose, per essere lucidi. Peccato, era una partita che si poteva vincere nonostante le assenze e la stanchezza per l'impegno in coppa".

La classifica è comunque più gradevole?

"Oggi si è visto che lo spirito e la voglia dei miei giocatori stanno facendo la differenza. Sappiamo che ci aspetta un calendario importante nelle prossime partite, c'è da recuperare energie e spero anche giocatori, per poter fare delle scelte più giuste nelle prossime partite".

Ibrahimovic giocherà il derby?

"Mi auguro di sì, ha avuto un affaticamento muscolare a inizio settimana, ma è anche vero che ha saltato la partita per influenza. Credo ci siano ottime possibilità".

Ha fatto esordire Maldini.

"Il ragazzo ha qualità e talento, poi il talento da solo non è sufficiente. Sta lavorando bene, ho sperato che avesse la palla giusta".

Gli ha detto qualcosa?

"Solo la posizione che doveva tenere in campo, gli ho detto 'vedrai che ti arriva la palla'. Ma non sono stato un buon veggente".

Oggi Rebic un po' sottotono?

"Gli avversari hanno fatto marcature quasi a uomo, Faraoni seguiva Bonaventura. Ci hanno messo in difficoltà con il loro giro palla, ma Ante ha avuto le sue occasioni, ha fatto i suoi strappi. Deve provare a trovare più continuità durante la partita":

Quanto pesa l'assenza di Ibra?

"Sia sotto il profilo dello spessore che per qualità tecnica ha un peso importante, ma abbiamo vinto delle partite anche senza di lui. Oggi ci è mancato, ma la voglia della squadra di vincerla fino alla fine mi è piaciuta. Abbiamo dimostrato di essere squadra".