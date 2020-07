Milan, Pioli: "Calhanoglu? Spero sia solo un affaticamento, in dubbio per la Juve"

Al termine della vittoria contro la Lazio, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, che ha accusato un problema fisico oggi: “Ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio, spero che sia solo un affaticamento ma ad oggi non so se sarà disponibile per martedì contro la Juventus. Mi auguro di sì perché sta dimostrando di essere molto importante per noi”.

