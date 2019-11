Milan, Pioli: "Champions? Bisogna crederci. Suso? Non conta chi gioca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky in vista della gara di domani sera contro la Lazio. "Devo dire che ho trovato un gruppo attento, interessato, disponibile. Poi è chiaro che i risultati facciano la differenza, cambiano la visione. Per quello dobbiamo fare di tutto per raccoglierne di positivi. Lazio? Molto forte, a prescindere dagli undici che scendono in campo se la giocano con chiunque. Hanno fisicità, qualità, dovremo rispondere con intensità. E con la stessa qualità, perché non puoi vincere contro avversari così senza metterne.

È arrivato in Champions con la Lazio, l'obiettivo è lo stesso? Le situazioni negli anni cambiano, lì avevo iniziato al ritiro estivo, non eravamo partiti con determinate ambizioni. Ci vorrà tempo per diventare una squadra bella come la Lazio di quella stagione. Bisogna crederci, solo così diventa possibile. Ti impegni giorno e notte per ottenere il risultato, è l'atteggiamento che devi avere. Quando siamo squadra ce la giochiamo con tutti... Ho fiducia nei miei giocatori, cerco di farli esprimere al meglio all'interno di un'organizzazione di squadra.

Può essere la partita della svolta?Nella testa dei calciatori credo di sì, acquisirebbero consapevolezza. L'obiettivo è quello di vincere domani sera. Abbiamo qualche acciacco, vedremo nell'allenamento di oggi pomeriggio".

Suso ha reagito alla panchina "La consapevolezza di essere un giocatore importante, come Suso, ti dà la possibilità di reagire in momenti difficili. Ci servono grande autostima, grande fiducia nelle nostre qualità. Non conta chi gioca ma come lo facciamo. Non è questione di mettere in panchina uno o l'altro, il nostro obiettivo è quello di giocare da squadra".