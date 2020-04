Milan, Pioli: "Con l'arrivo di Ibra ho cambiato modulo. Rebic eccellente dopo la sosta natalizia"

vedi letture

Nella giornata di ieri, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, nella giornata di ieri ha tenuto una lezione in video-conferenza sul sito MyAiac, la piattaforma dell’associazione italiana allenatori. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola riporta alcuni passaggi, interessante soprattutto quello del cambio modulo con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic: "Con il 4-3-3 abbiamo giocato ottime partite, comandando il gioco come vogliamo fare. Ma ad un certo punto è mancata qualità nei giocatori esterni, non avevamo la possibilità di avere uno contro uno positivi. E poi l’arrivo di un giocatore di peso offensivo come Ibrahimovic mi ha portato a cambiare situazione e passare al 4-2-3-1. Nessun sistema ti garantisce la vittoria ma sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori è molto importante per ogni allenatore. Rebic? È tornato dalla sosta natalizia in condizioni mentali e fisiche eccellenti".