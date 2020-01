© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vigilia di Coppa Italia per il Milan di Stefano Pioli, atteso domani dalla sfida contro la SPAL (in palio i quarti di finale). Parlando a Milan TV, il tecnico rossonero si è soffermato anche sul valore della competizione per il club: "La Coppa Italia è una competizione importante. Lo è sempre stato e lo è di più da quando la vittoria ti permette di andare a giocare l'Europa League. La dimostrazione che tutti i grandi club si concentrano su questa competizione. Noi siamo un grande club, abbiamo una grande storia quindi la Coppa Italia diventa un obiettivo importante, ma è inutile guardare troppo avanti se non al passaggio del turno di domani sera. Contro la Spal ci aspetterà una partita difficile, combattuta come è normale in Italia e quindi dobbiamo essere preparati."

Ci sarà turnover? "Le valutazioni saranno fatte a 360 gradi. Siamo usciti da Cagliari con un ottimo morale e con parecchi problemi, siccome alcuni giocatori hanno avuto dei piccoli infortuni che non so se riusciremo a recuperarli per domani sera. La squadra dovrà essere competitiva e sarà la migliore possibile. Può essere che per migliore possibile significa avere giocatori più freschi e che non hanno giocato domenica e che quindi, mentalmente e fisicamente, saranno preparati alla partita di domani"