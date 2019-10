© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rossonero. Queste le sue parole: "È chiaro che quando arriva un altro allenatore, con idee diverse, dobbiamo costruire la nostra identità. Il tempo c'è ma è limitato e dobbiamo sfruttare tutti i momenti in cui possiamo lavorare. Ho le idee chiare, spero di avere presto tutto il gruppo a disposizione. Dobbiamo pensare alla prossima partita senza voltarci indietro. Devo far capire ai miei giocatori cosa voglio da loro e dovrò spronarli".

Cosa pensa della squadra giovane che ha a disposizione?

"La giovane età ti dà tanti vantaggi: l'entusiasmo, la sfrontatezza, la voglia di correre e di divertirsi. Deve essere una nostra risorsa, anche perché i nostri giovani sono di qualità".

Il Milan e Davide Astori.

"Sono sicuro che Davide sia contento di sapere che sono qui. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, resterà sempre nei miei pensieri perché era una persona speciale".