Milan, Pioli deluso dal 2-2 con la SPAL se la prende con il... microfono

Il 2-2 ottenuto dal Milan in casa con la SPAL, nonostante gli estensi abbiano giocato in dieci uomini per tutto il secondo tempo, non può certo lasciare soddisfatto Stefano Pioli. Che se la prende con ... il microfono. Il tecnico rossonero, all'inizio della conferenza stampa post partita, ha infatti ripetutamente sbattuto la testa contro il microfono: "Posso dare delle capocciate?". Evidentemente, c'è tanto dispiacere per una vittoria giudicata alla portata, vista la prestazione delle squadre, e per due punti persi dal Diavolo nella corsa all'Europa.