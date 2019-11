© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Le tante critiche ricevute sul web per le immagini pre-Napoli, che hanno ripreso diversi giocatori "distratti" dal cellulare poco prima della discesa in campo contro gli azzurri, hanno indispettito il Milan e Stefano Pioli, che attraverso il Corriere della Sera ha rispedito al mittente tutte le accuse: "Se dobbiamo prenderci delle critiche perché non vinciamo le partite lo facciamo, ma non è corretto accusare alcuni dei miei ragazzi di scarsa concentrazione. L’utilizzo del telefonino in spogliatoio prima della partita è consentito per l’ascolto della musica, perché ogni giocatore ha le sue playlist per caricarsi e allo stesso tempo rilassarsi prima di scendere in campo. Soprattutto, è consentito per consultare la app che aggiorniamo continuamente con i video degli avversari che dovremo affrontare. Per i giocatori è uno strumento utile, possono rivedersi movimenti e fasi di gioco. È anche questo un modo per prepararsi alla partita. Le generazioni non sono tutte uguali, io stesso non avrei mai pensato, quando me lo hanno regalato, che avrei usato il tablet tanto quanto sto facendo. Però ci sono delle regole e i giocatori le rispettano".