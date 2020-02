Milan, Pioli dopo il rinvio della gara col Genoa: "Si poteva decidere prima"

Intervistato da Milan Tv, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha commentato così il rinvio della gara inizialmente in programma domani contro il Genoa: "Il calcio è passione, emozione, ma a porte chiuse non c'è né l'una né l'altra. Mi ero preoccupato per tutta la settimana di far capire a questi ragazzi com'è giocare senza tifosi, sono contento che alla fine non si giochi ma si sarebbe potuto decidere prima", le parole del tecnico del Milan.