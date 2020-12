Milan, Pioli e i segnali scudetto: "Li mandiamo a noi stessi. I tifosi ci farebbero volare"

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport dei "segnali scudetto" inviato alle altre squadre dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo: "Il segnale lo diamo a noi stessi. Da quando sono arrivato il club ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare nelle migliori condizioni possibili e con un'area tecnica che ha migliroato la squadra comprato giocatori giovani e di personalità oltre a una tifoseria che ci fa sempre sentire il loro entusiasmo. All'inizio la mancanza di pubblico ci ha fatto crescere, ma ora i nostri tifosi, come mi ha detto Ibrahimovic, ci farebbero volare. Vogliamo provare a dare soddisfazioni a noi stessi e a loro in un momento nel quale la vita non è normale".