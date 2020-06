Milan, Pioli e l’esame Lecce un girone dopo. Prima tappa della corsa Europa

Esattamente un girone fa cominciava l’avventura sulla panchina del Milan il tecnico Stefano Pioli. La gara d’esordio fu un pareggio con il Lecce, 2-2 beffardo con la rete di Calderoni nel recupero, e oggi l’allenatore rossonero sfiderà ancora Fabio Liverani, stavolta lontano da San Siro. E’ la prima tappa delle 12 sfide che attendono il Milan da qui alla fine dell’anno, e la classifica impone una andamento fortissimo per recuperare posizioni: “Abbiamo 12 partite per raggiungere l’Europa. Dobbiamo rincorrere e dobbiamo farlo bene ed il prima possibile, riprendere con una vittoria sarà molto importante perché in 40 giorni ci giochiamo tutto”, ha affermato Stefano Pioli alla vigilia del match in Puglia. “I punti che si hanno in classifica sono quelli che ti sei meritato. In diverse occasioni avremmo meritato risultati diversi, ma questo vuol dire che in alcuni aspetti siamo stati carenti. Se non si vince si impara, e mi auguro che abbiamo imparato tanto e di non ripetere certi errori”. Il Milan si affiderà ancora a Rebic e non a Leao in attacco, poiché Ibrahimovic è ancora ai box e potrebbe tornare in campionato solamente tra Spal e Lazio. Probabile bocciatura anche per Paquetà che dovrebbe iniziare dalla panchina, spazio dunque al trio Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura alle spalle del croato. A centrocampo Bennacer e Kessie, con il quartetto difensivo composto da Conti, Kjaer, Romagnoli e Hernandez. Ancora assenti i due centrali Duarte e Musacchio.