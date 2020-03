Milan, Pioli e un futuro non ancora segnato: il tecnico soddisfa Gazidis

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Stefano Pioli. Il 2020 dell'allenatore sta soddisfacendo Ivan Gazidis, sarà decisivo il risultato finale. Non sembra così già segnato il futuro in rossonero di Pioli che sta tenendo in equilibrio una squadra che ha vissuto un presente sportivamente delicato. La media punti è cresciuta e dalla sua parte c'è anche l'ingaggio da 1,5 milioni all'anno che va in linea con le idee di Gazidis.