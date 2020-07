Milan, Pioli elogia Kjaer: "Un altro acquisto di gennaio che ha dato un contributo evidente"

Conferenza stampa di vigilia per Stefano Pioli in vista della gara di Marassi contro la Sampdoria. Il tecnico rossonero, tra le altre cose, ha parlato anche di alcuni singoli (oltre ad Ibra, ndr), come ad esempio Kjaer: "Ci sono delle conoscenze nello stare in campo, c'è un lavoro alle spalle. Kjaer è stato un altro acquisto di gennaio che ha dato un contributo evidente. Tutta la squadra però è pronta e si fa trovare pronta".

Come stanno gli acciaccati?

"Stanno tutti bene, Castillejo ha recuperato e sia lui che Paquetà saranno a disposizione. Conti e Romagnoli saranno out, ma arriviamo bene alla partita di domani sera".

