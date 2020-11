Milan, Pioli ha bisogno di Rebic: la speranza è che possa tornare presto in condizione

La sconfitta del Milan con il Lille è servita ai rossoneri anche per capire quanto ci sia bisogno di qualcuno che possa prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic. Come scrive Il Corriere della Sera, dal mercato il centravanti di scorta non è arrivato, quindi la speranza è che Rebic torni presto in condizione dopo le sette settimane fuori per il gomito lussato.