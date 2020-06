Milan, Pioli: "Ho dei rimpianti. Peccato non aver centrato un obiettivo a cui tenevamo molto"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato in conferenza stampa l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus: "Ci sono dei rimpianti, riguardando soprattutto la partita d’andata. Rimanere in dieci non ci ha permesso di vincere una partita che avremmo meritato e il rigore finale ci ha lasciato un po’ di perplessità. Stasera abbiamo offerto una prestazione di grande sacrificio".

Che sensazioni ci sono state alla ripresa?

"Tornare a giocare è stato da una parte strano in questa atmosfera particolare. Però era importante riprendere con lo spirito giusto. Siamo dispiaciuti per non aver centrato un obiettivo a cui tenevamo molto".