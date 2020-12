Milan, Pioli: "Ho detto ai ragazzi che siamo una squadra vera. Vogliamo vincere tutte le partite"

Stefano Pioli, nel corso del suo lungo intervento a Sky, ha dichiarato: "Ai miei ragazzi ho detto che siamo una squadra vera. La qualità migliore di questo gruppo è che sfrutta tutte le situazioni, anche quelle negative, per avere opportunità di dimostrare che qualità abbia. Ci mancavano tre giocatori importanti, ma la squadra ha sempre sfruttato le occasioni per dimostrare che sono forti, che c'è un gruppo coeso. Vogliamo far bene, vogliamo vincere tutte le partite, sappiamo che non sarà possibile ma dovremo affrontare al meglio ogni gara".

Che sensazioni ha sulla squadra?

"Avevamo in campo una squadra giovanissima, ma la squadra continua a sorprendermi per la sua maturità. Non ci siamo abbattuti quando le cose andavano male e non ci esaltiamo adesso. Viviamo questo momento con soddisfazione, cercando di sfruttare le occasioni che possono darci dei vantaggi".